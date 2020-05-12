'رويترز': أوبك+ لا تعتزم الالتزام بمواصلة تقليص إنتاجها بعد حزيران

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان كل من السعودية والكويت والإمارات عن خفض طوعي إضافي في حجم إنتاجها النفطي فوق التزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+"، مما دفع أسعار النفط للارتفاع على الفور.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء أن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمريكي دان برويليت، بحثا هاتفيا "الوضع الحالي وآفاق سوق النفط العالمية، والإجراءات الجماعية المتخذة لتحقيق استقرار السوق".



وفي 12 أبريل الماضي توصلت دول "أوبك+" إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو 2020.

على أن يتم خفض إنتاج المجموعة في النصف الثاني من العام الجاري بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، ومن يناير 2021 وحتى نهاية أبريل 2022، خفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل في اليوم.