'رويترز': أوبك+ لا تعتزم الالتزام بمواصلة تقليص إنتاجها بعد حزيران

ذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" تريد الحفاظ على معدل خفض إنتاج النفط عند 9,7 مليون برميل يوميا بعد حزيران المقبل، خلافا لما اتفق عليه أعضاء المجموعة حول خفض إضافي.
وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء أن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمريكي دان برويليت، بحثا هاتفيا "الوضع الحالي وآفاق سوق النفط العالمية، والإجراءات الجماعية المتخذة لتحقيق استقرار السوق".
وفي 12 أبريل الماضي توصلت دول "أوبك+" إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو 2020.
على أن يتم خفض إنتاج المجموعة في النصف الثاني من العام الجاري بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، ومن يناير 2021 وحتى نهاية أبريل 2022، خفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل في اليوم.
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