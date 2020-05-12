بالصور: تسريحة شعر 'كورونا' تغزو شرق إفريقيا... والهدف؟

وأصبحت تسريحة الشعر الجديدة، المستوحاة من المظهر الشائك لفيروس كورونا، أحدث صيحة من صيحات الموضة في حي كيبيرا، بالعاصمة الكينية نيروبي.

ومن أجل تشجيع الزبائن على قصة "كورونا"، يتقاضى الحلاقون دولاراً واحداً مقابلها، وهي أرخص من القصات الأخرى.

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والهدف من ذلك تذكير الناس بتطهير اليدين بشكل مستمر، لأن عدد كبير من سكان هذه البلدان لا يزال يعتقد أن هذا الفيروس "كذبة" ولا وجود له.