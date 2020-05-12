تحديد موعد قرعة كأس آسيا للشباب 2020

2020-05-12 | 17:31
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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما التي ستقام في أوزبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
وتشهد القرعة غياب ممثلي المنتخبات المشاركة، بسبب انتشار فايروس كورونا وتقييد رحلات الطيران بين الدول، وسيتم نقل مراسيم القرعة بشكل مباشر عبر رابط رسمي من أجل شفافية ونزاهة القرعة.
وسيكون منتخبنا الشبابي بالتصنيف الثالث للقرعة، إلى جانب ماليزيا وفيتنام وكمبوديا، وجاءت منتخبات اوزبكستان والسعودية وكوريا الجنوبية و قطر بالمستوى الاول، واليابان وطاجكستان واستراليا واندونيسيا بالمستوى الثاني، فيما حلت منتخبات ايران واليمن والبحرين ولاوس بالمستوى الرابع.
واعتذرت تطبيعية الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تلبية طلب الاتحاد الإيراني لاستضافة منتخبنا الشبابي لخوض مباراة ودية مع منتخب شباب إيران في طهران بالتاسع من الشهر المقبل، وذلك بسبب جائحة كورونا وصعوبة تجمع اللاعبين فضلاً عن صعوبة السفر بهذا الوقت الصعب.
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