تحديد موعد قرعة كأس آسيا للشباب 2020

وتقام القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وتشهد القرعة غياب ممثلي المنتخبات المشاركة، بسبب انتشار فايروس كورونا وتقييد رحلات الطيران بين الدول، وسيتم نقل مراسيم القرعة بشكل مباشر عبر رابط رسمي من أجل شفافية ونزاهة القرعة.



وسيكون منتخبنا الشبابي بالتصنيف الثالث للقرعة، إلى جانب ماليزيا وفيتنام وكمبوديا، وجاءت منتخبات اوزبكستان والسعودية وكوريا الجنوبية و قطر بالمستوى الاول، واليابان وطاجكستان واستراليا واندونيسيا بالمستوى الثاني، فيما حلت منتخبات ايران واليمن والبحرين ولاوس بالمستوى الرابع.

واعتذرت تطبيعية الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تلبية طلب الاتحاد الإيراني لاستضافة منتخبنا الشبابي لخوض مباراة ودية مع منتخب شباب إيران في طهران بالتاسع من الشهر المقبل، وذلك بسبب جائحة كورونا وصعوبة تجمع اللاعبين فضلاً عن صعوبة السفر بهذا الوقت الصعب.

