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تحديد موعد قرعة كأس آسيا للشباب 2020

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2020-05-12 | 17:31

تحديد موعد قرعة كأس آسيا للشباب 2020

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما التي ستقام في أوزبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
وتقام القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وتشهد القرعة غياب ممثلي المنتخبات المشاركة، بسبب انتشار فايروس وتقييد رحلات الطيران بين الدول، وسيتم نقل مراسيم القرعة بشكل مباشر عبر رابط رسمي من أجل شفافية ونزاهة القرعة.


وسيكون منتخبنا الشبابي بالتصنيف الثالث للقرعة، إلى جانب ماليزيا وفيتنام وكمبوديا، وجاءت منتخبات اوزبكستان والسعودية وكوريا الجنوبية و قطر بالمستوى الاول، واليابان وطاجكستان واستراليا واندونيسيا بالمستوى الثاني، فيما حلت منتخبات ايران واليمن والبحرين ولاوس بالمستوى الرابع.

واعتذرت تطبيعية الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تلبية طلب الاتحاد الإيراني لاستضافة منتخبنا الشبابي لخوض مباراة ودية مع منتخب شباب إيران في طهران بالتاسع من الشهر المقبل، وذلك بسبب جائحة كورونا وصعوبة تجمع اللاعبين فضلاً عن صعوبة السفر بهذا الوقت الصعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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