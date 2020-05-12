الصحة تعلن تسجيل 95 اصابة وشفاء 113 مصاباً من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 113 مصاباً للشفاء من الوباء.
وأوضحت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٩٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٣٢
بغداد/ الكرخ: ٢٦
مدينة الطب: ١٣
البصرة: ١٨
كربلاء: ١
ديالى: ٥
وأشارت الوزارة، إلى أن "حالات الشفاء بلغت ١١٣حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٣٣
بغداد / الكرخ: ١
مدينة الطب: ١٧
النجف: ٢
البصرة: ٤٣
كركوك: ٩
واسط: ١
اربيل: ١
ذي قار : ٤
صلاح الدين: ٢
وتابعت أن "الوفيات بلغت حالتين، واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب".
وأشارت الوزارة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٩١٣، ومجموع الوفيات ١١٢، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٩٠٣، والراقدين الكلي ٨٩٨".
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