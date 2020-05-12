بالفيديو أهالي الموصل يعربون عن تفاؤلهم بتشكيل حكومة الكاظمي

اعرب عدد من اهالي محافظة نينوى عن تفاؤلهم بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متمنين ان لا تكون كسابقاتها من الحكومات التي لم تقدم الخدمات للمحافظة وساكنيها ..
واخيرا .. حصلت الموافقة على تسمية رئيس للحكومة التي فشل بتشكيلها محمد توفيق وعدنان الزُرفي ، حيث تم القبول بشخصية مصطفى الكاظمي لتأليفها ، ليجلس برهم صالح صافي الذهن بعد الضغوطات عليه لفرض شخصية حزبية خارجةٍ عن إرادة الشعب ، أهالي محافظة نينوى رحبوا بالكاظمي وتشكيل حكومته ، متمنين أن لا يكون كمن سبقه في الحكومات السابقة .
إنهاء المحاصصة هو المطلب الرئيس لاهالي محافظة نينوى من الكاظمي ، كونها دمّرت محافظتهم حسب تعبيرهم ، فإستبدال لاعب بآخر لمديرية تربية نينوى ودائرة الصحة ، أثارت موجة من التساؤلات والامتعاض لديهم . كما طالبوا حكومة الكاظمي بإحترام دماء الشهداء ورغبة المتظاهرين وأن تكون لهم عبرة مما حصل في البلاد .
بعد سبعة عشر عاما من الفشل السياسي والمحاصصة على المناصب ، استبشر معظم العراقيين بحكومة الكاظمي خيرا ، علّها تُسعفهم من دمار الحكومات السابقة التي لم تجلب لهم سوى الهلاك والخراب
إنهاء المحاصصة هو المطلب الرئيس لاهالي محافظة نينوى من الكاظمي ، كونها دمّرت محافظتهم حسب تعبيرهم ، فإستبدال لاعب بآخر لمديرية تربية نينوى ودائرة الصحة ، أثارت موجة من التساؤلات والامتعاض لديهم . كما طالبوا حكومة الكاظمي بإحترام دماء الشهداء ورغبة المتظاهرين وأن تكون لهم عبرة مما حصل في البلاد .
بعد سبعة عشر عاما من الفشل السياسي والمحاصصة على المناصب ، استبشر معظم العراقيين بحكومة الكاظمي خيرا ، علّها تُسعفهم من دمار الحكومات السابقة التي لم تجلب لهم سوى الهلاك والخراب
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