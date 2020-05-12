بالفيديو أهالي الموصل يعربون عن تفاؤلهم بتشكيل حكومة الكاظمي

واخيرا .. حصلت الموافقة على تسمية رئيس للحكومة التي فشل بتشكيلها محمد توفيق وعدنان الزُرفي ، حيث تم القبول بشخصية مصطفى الكاظمي لتأليفها ، ليجلس برهم صالح صافي الذهن بعد الضغوطات عليه لفرض شخصية حزبية خارجةٍ عن إرادة الشعب ، أهالي محافظة نينوى رحبوا بالكاظمي وتشكيل حكومته ، متمنين أن لا يكون كمن سبقه في الحكومات السابقة .إنهاء المحاصصة هو المطلب الرئيس لاهالي محافظة نينوى من الكاظمي ، كونها دمّرت محافظتهم حسب تعبيرهم ، فإستبدال لاعب بآخر لمديرية تربية نينوى ودائرة الصحة ، أثارت موجة من التساؤلات والامتعاض لديهم . كما طالبوا حكومة الكاظمي بإحترام دماء الشهداء ورغبة المتظاهرين وأن تكون لهم عبرة مما حصل في البلاد .

بعد سبعة عشر عاما من الفشل السياسي والمحاصصة على المناصب ، استبشر معظم العراقيين بحكومة الكاظمي خيرا ، علّها تُسعفهم من دمار الحكومات السابقة التي لم تجلب لهم سوى الهلاك والخراب

