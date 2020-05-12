ترمب للكاظمي: سنقدم المساعدات الضرورية لدعم اقتصاد بلدكم

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في اليوم الثالث من توليه رئاسة الحكومة العراقية فقد تلقى مصطفى الكاظمي دعما اميركيا على اعلى مستوى باتصال هاتفي من ترمب اكد له فيه على ان العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي مؤكدا ان بلاده ستقدم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

وخلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الاميركي بالكاظمي اليوم فقد اتفقا على التعاون لمكافحة فيروس كورونا وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بين بلديهما. وهنأ ترامب الكاظمي لمناسبة رئاسة الحكومة بحسب بيان صحافي لرئاسة الحكومة العراقية تابعته ""الخليج 365"" موضحا ان الكاظمي شكر ترامب على التهنئة مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

من جانبه اكد الرئيس ترمب أن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي". وشدد على "حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز العلاقات بين البلدين واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

كما اتفق الجانبان على "توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا الى جانب تطوير جهود الإستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين".

ويأتي وعد ترامب بدعم الاقتصاد العراقي في وقت تعاني فيها البلاد من ضائقة مالية خطيرة نتيجة تدهور اسعار النفط ومكافحة وباء كورونا الذي تفشى في العراق ايضا.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية قالت الخميس ان وزيرها مايك بومبيو أبلغ هاتفياً الكاظمي أن واشنطن ستمنح العراق استثناء لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة "تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح" وذلك بعد ان مددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 30 يوما .

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كما تعهد بومبيو بمساعدة الكاظمي في مهمته وقال في تغريدة على "تويتر" عقب مكالمة هاتفية مع الكاظمي "من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي. الآن يأتي العمل العاجل والشاق لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي. لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ ذلك من أجل الشعب العراقي".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بومبيو ابلغ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بانه لمدّة 120 يوماً لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من ايران. موضحا ان أنّ هذه البادرة هدفها "إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح" حكومته.

وناقش بومبيو مع الكاظمي سبل "العمل سوياً لكي نوفّر للشعب العراقي الازدهار والأمن اللذين يستحقّهما".

كما اكدت السفارة الاميركية في العراق على دعمها للكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة" كما قالت في بيان تابعته ""الخليج 365"".

وأضافت "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي" .. منوهة الى ان "الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين".

وقالت السفارة "لقد أستبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق ونتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".