العراق: طلب رسمي بمنع سفر وزراء ومقتل ناشطين

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"الخليج 365": طلب البرلمان العراقي رسميًا منع سفر وزراء في حكومة عبد المهدي إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم بقضايا فساد.. بينما اغتيل ناشط وقتل آخر في محافظتين جنوبيتين، فيما تم الإعلان عن تمديد حظر التجوال اليومي وفرضه شاملًا خلال أيام عيد الفطر بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية عن تقديمها طلبًا رسميًا إلى رئاسة الإدعاء العام وهيئة النزاهة العامة لمنع سفر بعض وزراء حكومة المستقيل عادل عبد المهدي إلى خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بشأن شبهات فساد تتعلق بعملهم.

قال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، تابعته ""الخليج 365""، إن اللجنة ستقدم اليوم الاثنين طلبًا رسميًا إلى رئاسة الإدعاء العام وهيئة النزاهة لمنع سفر المسؤولين والوزراء الذين تم استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي" والبالغ عددهم ستة وزراء.

وأشار إلى أن "لجنة النزاهة النيابية حوّلت أكثر من دعوى إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع الوزراء المشتبه بهم". أضاف إن "القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب أن تستند إلى محاضر تحقيق أو قضايا قانونية".. موضحًا أن "هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".

من جهته، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي عن مفاتحة الجهات القضائية لمنع الوزراء السابقين من السفر خارج البلاد. وقال في تصريح صحافي إن "لجنة النزاهة النيابية خاطبت الجهات القضائية بمنع الوزراء السابقين في عهد حكومة عبد المهدي من السفر خارج البلاد إلى حين التحقيق معهم".

محتجون على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تقديم الوزراء الذين وجّهت إليهم اتهامات بالفساد إلى القضاء".. مؤكدًا "أن هناك طلبات وجّهت إلى القضاء بضرورة منع سفر الوزراء الذين تورطوا في عمليات فساد وهدر للمال العام". وكان أعلن في بغداد أمس عن إحالة الكاظمي سلفه عبد المهدي ووزراء حكومته على التقاعد بدءًا من السابع من الشهر الحالي.

مقتل واغتيال ناشطين في الناصرية والبصرة

مع تجدد الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية فقد قتل متظاهر وأصيب أربعة آخرون في البصرة الجنوبية برصاص الأمن واغتيل متظاهر في مدينة الناصرية الجنوبية.

وفي مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار شيّع الآلاف من المواطنين جثمان ناشط مدني توفي متأثرًا بإصابة تعرّض لها خلال محاولة اغتيال على يد مسلحين. وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على الناشط المدني أزهر الشمري في حي سومر في مدينة الناصرية، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على أثرها إلى مستشفى الحبوبي ليتوفى فيها. كما قتل متظاهر وأصيب أربعة آخرون في البصرة خلال تظاهرات شهدتها المحافظة مساء أمس.

من جهتها قالت الجبهة الوطنية المدنية (موج) إن اغتيال أزهر الشمري على يد ميليشيات مسلحة منفلتة هو جريمة بشعة من الجرائم التي ترتكب ضد ناشطي التظاهرات، والتي تجري أمام أنظار الأجهزة الأمنية، وبتواطؤ منها، وفي أوقات حظر التجوال من شهر رمضان.

حملت الجبهة في بيان تلقته ""الخليج 365"" اليوم "الحكومة وميليشياتها وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الاستمرار بهذه الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية".. وقالت إنها تضع الجبهة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية في محاسبة المجرمين.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية خلال الساعات الأخيرة تظاهرات احتجاج ضد الفساد والمحاصصة مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.

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جاءت هذا التظاهرات استئنافًا للاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في أكتوبر 2019 وأرغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط هذه الاحتجاجات المطالبة برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن إرادتها بإيران، حيث واجهتها القوات الأمنية والميليشيات الموالية لطهران بالعنف المفرط، ما أدى إلى مقتل 800 متظاهر وإصابة 23 ألفًا آخرين بجروح، إضافة إلى اغتيال واختطاف العشرات من الناشطين.

تأتي تلك التطورات المتسارعة بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح المتظاهرين والذي نفذه مجلس القضاء الأعلى فعلًا بإعلانه إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين.

فرض حظر للتجوال طيلة أيام عيد الفطر

قرر العراق تمديد ساعات حظر التجوال اليومي الجزئي وفرضه شاملًا خلال أيام عيد الفطر الثلاثة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وناقشت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماع مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا.

فيديو اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة الكاظمي:



وقال الكاظمي خلال الاجتماع إن جائحة كورونا "تمثل حربًا وتحديًا حقيقيًا، ولا بد من تكثيف جهود مواجهتها".. مؤكدًا على" أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة في هذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".

كما استمعت اللجنة العليا إلى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي، وقررت تمديد ساعات حظر التجوال اليومي الجزئي، ليكون من الساعة الخامسة عصرًا إلى الخامسة فجرًا، وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، إضافة إلى وضع وزارة النقل شروطًا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

جاءت هذه القرارات في وقت سجل فيه العراق أمس ارتفاعًا جديدًا في حصيلة إصابات ووفيات كورونا. وقالت وزارة الصحة العراقية إن "مختبراتها سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية". وأضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة ودهوك".. مشيرة إلى "تسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد".

وأوضحت أن "مجموع الإصابات بالفيروس بلغ 2233 حالة، فيما وصلت حصيلة المتوفين إلى 109، والمتعافين إلى 1734 منذ ظهور الوباء في البلاد في 24 مارس الماضي.



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