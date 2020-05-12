العراق: استئناف الاحتجاجات وحرق مقرات أحزاب شيعية

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أسامة مهدي: استأنف متظاهرو الاحتجاجات العراقية نشاطهم خلال الساعات الأخيرة وأحرقوا مقار أحزاب شيعية وأعلنوا إسقاط حكومة محلية جنوب البلاد.

وفي العاصمة بغداد تجمع المتظاهرون في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات حيث بدأوا بعبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء المحمية مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية حيث اطلقت القوات الأمنية الغاز المسل للدموع باتجاههم ووقف تقدمهم.

وفي محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) خرج متظاهرون رافعين شعارات الاصلاح واسقاط النظام لكنه في محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) اتخذت الاحتجاجات طابعاً عنفياً حيث قام المتظاهرون في المحافظة التي تشترك حدودها مع الحدود الايرانية الليلة الماضية باحراق مقرات احزاب شيعية بينها منظمة بدر برئاسة هادي العامري وحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي وحركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وطالبوا رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بتنفيذ وعوده على وجه السرعة.

حرق مقرات أحزاب شيعية في مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط الجنوبية

وأعلن المتظاهرون إسقاط الحكومة المحلية وقالوا في بيان لهم انهم عازمون على اسقاط "نظام المحاصصة الفاسد".. و"ابتداءً من اليوم سقطت الحكومة المحلية في محافظة واسط حكومة القتل والفساد واللصوص". وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى ""الخليج 365"" النيران وهي تشتعل في المقرات الحزبية تلك.

كما شهدت مدن البصرة وكربلاء والنجف والعمارة والديوانية تجمعات احتجاج اليوم استعداداً لانطلاق احتجاجات فيها اليوم الأحد.

وكانت تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي انطلقت في اكتوبر الماضي قد توقفت في مارس الماضي بسبب إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا التي اقتضت فرض حظر للتجوال.

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القضاء العراقي يوجه باطلاق جميع المتظاهرين المعتقلين

وجه المجلس الاعلى للقضاء العراقي الاحد جميع محاكم البلاد باطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين.

وقال المجلس في بيان اليوم تابعته ""الخليج 365"" انه "انسجاما مع دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".

وأشار المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إلى أن " مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

وأمر الكاظمي الليلة الماضية الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات ودعا مجلس القضاء الأعلى الى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين والتحقيق في قتلة المحتجين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي.

وقال في تصريحات عقب انتهاء اول اجتماع لحكومته عقد برئاسته "قررنا أيضاً تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من اكتوبرعام 2019 (حين اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في بغداد و9 محافظات في الوسط والجنوب) وحتى اليوم وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

كما وجه بعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وشدد على حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة إشكاله.

وشهد العراق في أكتوبر الماضي اندلاع احتجاجات مليونية غير مسبوقة أرغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط هذه الاحتجاجات المطالبة برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن إرادتها بايران، حيث واجهتها القوات الأمنية والمليشيات العراقية الموالية لطهران بالعنف المفرط، ما ادى إلى مقتل 800 متظاهر واصابة 23 الفا آخرين بجروح، إضافة إلى اغتيال واختطاف العشرات من الناشطين.