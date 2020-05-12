البيت الابيض: ترامب شجع الحكومة العراقية على تنفيذ مطالب الشعب واجراء انتخابات مبكرة

اكد البيت الأبيض، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث، الاثنين، ع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وبقي العراق من دون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في تشرين الثاني الماضي وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن "ترامب تحدث مع الكاظمي لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته".

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وأضاف أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وتابع ان "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، وقالت واشنطن إن "الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة".