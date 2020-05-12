الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جبال مخمور

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حرائق جبال مخمور في نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم انهاء واخماد حرائق جبال مخمور في نينوى والتي اندلعت بمساحة من الاعشاب وحشائش متيبسة".

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واضافت ان "الفرق تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية او مادية رغم وعورة المنطقة الجبلية وخطورتها من الجانب الأمني".

يذكر ان حرائق كبيرة اندلعت فجر اليوم في جبال قرجوغ بقضاء مخمور وامتدت الى مركز قرى كرسور وبيرواد وسوان.