عضو بالمالية يكشف عن مقترح لرئيس البرلمان لاستقطاع نسبة من رواتب الموظفين

شدد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، على ضرورة توزيع روات الموظفين قبل عيد الفطر، فيما كشف عن مقترح لرئيس البرلمان لاستقطاع 10% من رواتب الموظفين كادخار اجباري لنهاية العام.

وقال كوجر في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "رواﺗﺐ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر ﻣﺆﻣﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ وﺿﻊ الموظفين وﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﻴﺪ ﺳﻴﺼﺎدف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎس ﺟﺪا، ﻷن رواﺗﺐ الموظفين ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ 18 اﻟﻰ 25 ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﺗﺬﻫﺐ اﻟﻰ المحلية".

واضاف ان "اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت إذا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ادﺧﺎرا وﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮح رﺋﻴﺲ البرلمان ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ 10 بالمئة ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ ﻛﺎدﺧﺎر اﺟﺒﺎري اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم"، مشيرا الى ان "ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻘﺘﺮح ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺼﻮﻳﺖ البرلمان، ﻷن رواﺗﺐ الموظفين ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ".

Advertisements

واكد كوجر ان "اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ العالمي ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻨﻚ المركزي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪ وأوﻋﺰت ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ المحلية".

وﺗﺎﺑﻊ ﻛﻮﺟﺮ ان "ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻣﻦ المفترض أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل الاسبوعين المقبلين ﻣﻊ ﺣﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻻوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﻮروﻧﺎ والملف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ واﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وإدراﺟﻬﺎ داﺧﻞ الموازنة ﻟﻠﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻮازﻧﺔ 2021".