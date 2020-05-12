شفاء مصابة من كورونا في واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، عن شفاء مصابة من كورونا في المحافظة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احدى المصابات بفايروس كورونا شفيت اليوم بعدما ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لها والتي كانت سالبة". واضافت ان "المرأة غادرت المستشفى".

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