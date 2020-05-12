حرائق كبيرة.. ما حدث في مخمور فجر اليوم 'صور'

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حرائق كبيرة اندلعت في جبال بقضاء مخمور.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حرائق كبيرة اندلعت في مرتفعات جبال قرجوغ بقضاء مخمور وامتدت الى مركز قرى كرسور وبيرواد وسوان، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تواجدت قرب مكان حادث الحريق لاخمادها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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