تنشر وكالة الخليج 365، وثائق صادرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتضمن تولي عدد من الوزراء الوزارات الشاغرة بالوكالة لحين تسمية مرشحين لها. حيث تقرر ان يتولى الكاظمي وزارة الخارجية وكالة ويكلف الوكيل الاقدم للوزارة بمهام وصلاحيات الوزير. كما تقرر ان يتولى وزير الرياضة عدنان درجال مهام وزارة الثقافة وكالة. وان يتولى وزير النقل ناصر حسن مهام وزارة الهجرة وكالة، كما يتولى وزير التعليم العالي نبيل كاظم مهام وزارة العدل وكالة. ويتولى وزير المالية علي حيدر عبد الامير وزارة النفط وكالة، كما يتولى وزير التربية علي حميد مخلف وزارة التجارة وكالة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الكاظمي يكلف هؤلاء الوزراء بادارة الخارجية والثقافة والهجرة والعدل والتجارة والنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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