إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة لسرقة العجلات وتزوير اللوحات

اعلنت مديرية اجرام بغداد، الاثنين، عن القاء القبض على عصابة لسرقة العجلات وتزوير اللوحات.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مكتب (الاعظمية) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين وتضبط بحوزتهم عجلة نوع تويوتا بيك آب" مع لوحات تسجيل متعددة مزورة لنفس العجلة مع اختام ووكالات ترقيم مركبات ولوحات مزورة اخرى".

واضافت انه "تم توقيف المتهمين وفق احكام المادة (٤٤٦) ق.ع واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".