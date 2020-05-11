اعلنت مديرية اجرام بغداد، الاثنين، عن القاء القبض على عصابة لسرقة العجلات وتزوير اللوحات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مكتب (الاعظمية) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين وتضبط بحوزتهم عجلة نوع تويوتا بيك آب" مع لوحات تسجيل متعددة مزورة لنفس العجلة مع اختام ووكالات ترقيم مركبات ولوحات مزورة اخرى".
واضافت انه "تم توقيف المتهمين وفق احكام المادة (٤٤٦) ق.ع واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة لسرقة العجلات وتزوير اللوحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.