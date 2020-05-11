لليوم الثاني.. المئات يتجمعون امام مبنى حكومة بابل للمطالبة باقالة المحافظ

تجمع المئات من المواطنين، الاثنين، امام مبنى الحكومة المحلية في بابل للمطالبة باقالة المحافظ. وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من المواطنين تجمعوا امام مبنى الحكومة المحلية في بابل لليوم الثاني على التوالي. واضاف انهم طالبوا باقالة المحافظ، مشيرا الى انهم هددوا بالاعتصام امام منزل المحافظ.





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