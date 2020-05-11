الاعلام والاتصالات تشكر مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام لتعاطيها ايجابيا مع ازمة كورونا

اعربت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، عن شكرها وتقديرها لجميع مؤسسات الدولة ومنظمة الصحة العالمية و وسائل الإعلام الوطنية والعربية والاجنبية العاملة في العراق ومنظمات المجتمع المدني على دعمها ومساندتها اجراءات الهيئة في التوعية والوقاية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التعاطي الايجابي لوسائل الإعلام مع الازمة وتناول الاحداث والاخبار بمهنية عالية جعل العراق في مصاف الدول التي لديها شفافية عالية في آلية التعامل مع ازمة كورونا".
وثمنت الهيئة "عمل شركات الهاتف النقال في ايصال الارشادات التوعوية الى جميع المواطنين من خلال رسائل (SMS) ونغمات الاتصال، اضافة الى المساهمات الانسانية والمالية، بالتوازي معها يأتي دور شركات مزودي خدمات الانترنت ISP والتي كانت لها بصمة واضحة في انشاء منصات التعليم الالكتروني ومشاركة مهمة في حملات التعفير والتعقيم وتوفير المستلزمات الوقائية وفي جميع المحافظات العراقية".
وتابعت انها "استكملت الهيئة اعداد التقرير الفني الذي اشتمل على جميع الانشطة التي قدمتها لاحتواء ازمة كورونا، وهي ثمرة جهود كل العاملين في هيئة الإعلام والاتصالات وتعاون الجهات الساندة من هيئة الحشد الشعبي ووسائل الإعلام في خلية الازمة الإعلامية وشركات الاتصالات و ISP والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".
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