'داعش' يستهدف نقطة تفتيش في ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن تنظيم "داعش" استهدف نقطة تفتيش في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش استهدفوا نقطة تفتيش تابعة لمركز شرطة المقدادية برمانة يدوية ضمن منطقة دور الضباط قضاء المقدادية في ديالى".

واضاف ان "ذلك لم يسفر عن وقوع اية اصابات تذكر".