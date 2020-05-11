طالبت النائبة ندى شاكر جودت، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باحاله الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي الى النزاهة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اطالب رئيس الوزراء باحاله الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي الى النزاهة لاسيما الوزارات الامنية". واضافت ان "ذلك جاء بسبب شبهات فساد والاضرار بصالح العام طيلة مده حكومته والغاء القرارات التي صدرت منها في فتره تصريف الاعمال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تطالب الكاظمي باحاله الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي الى النزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.