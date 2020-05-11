لليوم السابع على التوالي.. لا اصابات بكورونا في كردستان

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "لم تسجل اية اصابات بفايروس كورونا في الاقليم خلال اليوم السابع على التوالي".

واضافت ان "عموم الاصابات الكلية في الاقليم ٣٩١، والوفيات خمسة وحالات الشفاء ٣٧٢"، لافتة الى ان "المتبقين تحت العلاج ١٤حالة فقط".