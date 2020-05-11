اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عدم تسجيلها اية اصابات بفايروس كورونا في الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "لم تسجل اية اصابات بفايروس كورونا في الاقليم خلال اليوم السابع على التوالي".
واضافت ان "عموم الاصابات الكلية في الاقليم ٣٩١، والوفيات خمسة وحالات الشفاء ٣٧٢"، لافتة الى ان "المتبقين تحت العلاج ١٤حالة فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم السابع على التوالي.. لا اصابات بكورونا في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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