صحة كركوك تعلن شفاء تسعة مصابين من كورونا

اعلنت دائرة صحة كركوك، الاثنين، عن شفاء تسعة مصابين من كورونا وقال مدير عام الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم شفاء تسعة مصابين بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لهم والتي كانت سالبة". واضافت ان "المشافين غادروا مركز التدبير الوبائي".

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