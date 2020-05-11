يونس محمود: رابطة اللاعبين الدوليين لا يمكن ان تعمل دون دعم اتحاد الكرة

وقال رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان ان "أجتماع اليوم كان مثمراً وايجابياً، تم من خلاله مناقشة الكثير من الأمور أهمها القضايا التي كانت تشكل عائقاً في عمل ودور الرابطة في الفترة السابقة ، و حظيت الآراء وسط تفهم كبير وملحوظ لاعضاء التطبيعية، الذين أبدوا استعدادهم التام للقيام باي خطوة تصب في مصلحة اللعبة تحت مظلة القانون".وأضاف ان "أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع، لاسيما أن الرابطة تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الكروية، وان الهيأة ستسمتع وتستقبل جميع الطروحات والمقترحات، من اجل اغناء عملنا حالياً وعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة"، منوهاً إلى أن "الاقتراب من الجميع والاستماع لهم لابد أن يكون منهجاً لتصويب الاخطاء٠.

من جانبه عبر رئيس رابطة اللاعبين الدوليين يونس محمود عن سعادته بما طرح في الاجتماع للوصول إلى صيغ مشتركة تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق جميع اللاعبين.



وأكد محمود أن "رابطة اللاعبين لا يمكن لها ان تعمل وتؤدي دورها من دون أن تحظى بدعم الاتحاد الذي يعد الخيمة لكل ابناء اللعبة".

واضاف ان "الرابطة ليس لها طلبات شخصية كما يتحدث البعض، بقدر ما لديها استحقاق وواجبات وافكار تستهدف المصلحة العامة".

