2020-05-11 | 21:13
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أجتمعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، مع رابطة اللاعبين الدوليين التي يترأسها النجم الدولي السابق يونس محمود وحضر الاجتماع الامين العام للتطبيعية محمد فرحان.
وأضاف ان "أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع، لاسيما أن الرابطة تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الكروية، وان الهيأة ستسمتع وتستقبل جميع الطروحات والمقترحات، من اجل اغناء عملنا حالياً وعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة"، منوهاً إلى أن "الاقتراب من الجميع والاستماع لهم لابد أن يكون منهجاً لتصويب الاخطاء٠.
من جانبه عبر رئيس رابطة اللاعبين الدوليين يونس محمود عن سعادته بما طرح في الاجتماع للوصول إلى صيغ مشتركة تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق جميع اللاعبين.
وأكد محمود أن "رابطة اللاعبين لا يمكن لها ان تعمل وتؤدي دورها من دون أن تحظى بدعم الاتحاد الذي يعد الخيمة لكل ابناء اللعبة".
واضاف ان "الرابطة ليس لها طلبات شخصية كما يتحدث البعض، بقدر ما لديها استحقاق وواجبات وافكار تستهدف المصلحة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر يونس محمود: رابطة اللاعبين الدوليين لا يمكن ان تعمل دون دعم اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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