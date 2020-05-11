شفاء عشرة مصابين من كورونا في مدينة الطب ببغداد

أفاد مصدر طبي، الاثنين، بشفاء عشرة مصابين من فيروس كورونا في مدينة الطب. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عشرة مصابين بفيروس كورونا في مدينة الطب تماثلوا للشفاء". وأضاف أنه "من ضمن المصابين مسنة تعاني من عدة امراض مزمنة".

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