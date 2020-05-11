ترامب: العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة، وذلك خلال اتصاله برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأكد ترامب بحسب البيان، أن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي"، مشدداً على "حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".
من جانبه، أكد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأوضح البيان، أن "الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين".
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