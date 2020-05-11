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حشرة تتسلل الى عين طفلة وتمكث فيها لـ9 ساعات... صور

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دخلت خنفساء في عين طفلة في السادسة من العمر أثناء لعبها في الحديقة كادت أن تسبب لها مشكلة حقيقية.
وقال الأطباء إن الحشرة دخلت عبر القناة الدمعية إلى أسفل جفن الطفلة وزحفت على طول مقلة عينها لمدة 9 ساعات قبل أن يخرجها الجسم بشكل طبيعي، من دون إجراء عمل جراحي، بحسب "ديلي ميل".


وشاركت الأم كريس مونك الصور التي تظهر فيها خنفساء ميته خرجت من عين ابنتها وقالت: "إن جسدي ارتجف عندما شاهدت خنفساء الأرز الأسود تسقط على أرضية غرفة الانتظار في مستشفى ميزوري" في أمريكا.


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ودخلت الحشرة من القناة الدمعية اليسرى للطفلة، لكن الأم لم تتمكن من مشاهدة أي شيء سوى احمرار في منطقة العين.

واستيقظت الطفلة في الواحدة صباحا مع احمرار شديد في العين، وشعور بالحرقة داخلها، وفحصت الأم عينها واكتشفت شيئا أسود يستقر بداخلها.

ونقلت الطفلة إلى مستشفى قريب لكن جسد الطفلة أخرج الخنفساء بشكل طبيعي بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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