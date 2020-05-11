دخلت خنفساء في عين طفلة في السادسة من العمر أثناء لعبها في الحديقة كادت أن تسبب لها مشكلة حقيقية.
وشاركت الأم كريس مونك الصور التي تظهر فيها خنفساء ميته خرجت من عين ابنتها وقالت: "إن جسدي ارتجف عندما شاهدت خنفساء الأرز الأسود تسقط على أرضية غرفة الانتظار في مستشفى ميزوري" في أمريكا.
ودخلت الحشرة من القناة الدمعية اليسرى للطفلة، لكن الأم لم تتمكن من مشاهدة أي شيء سوى احمرار في منطقة العين.
واستيقظت الطفلة في الواحدة صباحا مع احمرار شديد في العين، وشعور بالحرقة داخلها، وفحصت الأم عينها واكتشفت شيئا أسود يستقر بداخلها.
ونقلت الطفلة إلى مستشفى قريب لكن جسد الطفلة أخرج الخنفساء بشكل طبيعي بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر حشرة تتسلل الى عين طفلة وتمكث فيها لـ9 ساعات... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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