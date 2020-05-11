'كاميرات الشم'.. تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا في الطائرات

تعكف شركة إيرباص، عملاق شركات صناعة الطيران الأوروبية، على تطوير تقنية مبتكرة تستخدم "كاميرات الشم" فائقة الحساسية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وكان قد تم بالفعل استخدام تكنولوجيا مماثلة للكشف عن السرطان والإنفلونزا، ومن الممكن توظيفها قريبا في الكشف عن المصابين بـفيروس كورونا المستجد.
وتعتمد المستشعرات في هذه الكاميرات على معالجات دقيقة مصنوعة من خلايا بيولوجية بهدف التعرف على مواد كيميائية معينة أو على ميكروبات تطفو في الهواء.
ودخلت شركة إيرباص في شراكة مع شركة كونيكو، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تتخصص في مجال التكنولوجيا العصبية.
ومن الممكن تعديل التكنولوجيا الحالية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا خاصة وأن الفيروس يقوم بتعديل طفيف على الجسيمات التي ينتجها البشر.
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