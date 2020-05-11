'كاميرات الشم'.. تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا في الطائرات

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن هذه التكنولوجيا تعتمد بشكل رئيسي على تقنية تصوير تم ابتكارها عام 2017 بهدف توظيفها للكشف عن المتفجرات.

وكان قد تم بالفعل استخدام تكنولوجيا مماثلة للكشف عن السرطان والإنفلونزا، ومن الممكن توظيفها قريبا في الكشف عن المصابين بـفيروس كورونا المستجد.



وتعتمد المستشعرات في هذه الكاميرات على معالجات دقيقة مصنوعة من خلايا بيولوجية بهدف التعرف على مواد كيميائية معينة أو على ميكروبات تطفو في الهواء.

ودخلت شركة إيرباص في شراكة مع شركة كونيكو، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تتخصص في مجال التكنولوجيا العصبية.

ومن الممكن تعديل التكنولوجيا الحالية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا خاصة وأن الفيروس يقوم بتعديل طفيف على الجسيمات التي ينتجها البشر.

