تحذير من الدموع.. فيروس كورونا قد ينتقل عبر العين

وتأتي نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، بعد أن اشتكى أشخاص أصيبوا بـفيروس كورونا من تهيج في العين والتهاب الملتحمة.

ويمكن لفيروس كورونا الالتصاق بخلايا داخل الجسم من خلال "مستقبلات ACE"، وتوجد هذه المستقبلات في الرئتين والجهاز التنفسي، لكن العلماء وجدوا أن العين تنتج أيضًا "مستقبلات ACE-2" مما يجعلها هدفا للفيروس.



وكشف العلماء الذين أجروا الدراسة عن "وجود الفيروس في عينات للدموع لدى عدد من المصابين بكورونا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين.

وأضافوا أنه من المحتمل أن يكون سطح العين بمثابة مدخل للفيروس، إذا ما تعرضت للقطيرات المتطايرة في الهواء أو من خلال مسح العين باليد الملوثة.