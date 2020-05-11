2020-05-11 | 17:45
157 مشاهدة
أكد الناطق الاعلامي لاتحاد السباحة العراقي، حميد سلطان، ان فرقد عبد الجبار، امين عام مساعد للجنة الاولمبية في القانون العراقي يواجه قانون العقوبات.
واوضح ان "تعيين فرقد عبد الجبار يعد مخالفة قانونية وكذلك عدم وجود اي مادة في نظامها الاساسي، تشير الى هذا المنصب، مما يعد وجود وتصرف فرقد عبد الجبار بإصدار كتب تخص انتخابات السباحة المزمع إجراءها في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ يعد مخالفة يحاسب عليها القانون وسنلجأ الى مقاضاته رسميا حسب قانون العقوبات العراقي".
واضاف أن "ما ظهر في الآونة الاخيرة من كتب صادرة من اللجنة الاولمبية تثبت تورطها بإجراءات ادارية خارج القانون وهيمنة اطراف في المكتب التنفيذي على مقدراتها لمصالح شخصية".
كانت هذه تفاصيل خبر امين عام المساعد للجنة الأولمبية بمواجهة قانون العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.