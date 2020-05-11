امين عام المساعد للجنة الأولمبية بمواجهة قانون العقوبات

وقال سلطان في بيان تلقته الخليج 365، ان "منصب امين عام مساعد للجنة الاولمبية في القانون العراقي الذي ينظم تشكيلها داخليا، يجب ان يتم من خلال انتخابات أسوة بالمناصب الاخرى في المكتب التنفيذي".

واوضح ان "تعيين فرقد عبد الجبار يعد مخالفة قانونية وكذلك عدم وجود اي مادة في نظامها الاساسي، تشير الى هذا المنصب، مما يعد وجود وتصرف فرقد عبد الجبار بإصدار كتب تخص انتخابات السباحة المزمع إجراءها في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ يعد مخالفة يحاسب عليها القانون وسنلجأ الى مقاضاته رسميا حسب قانون العقوبات العراقي".



واضاف أن "ما ظهر في الآونة الاخيرة من كتب صادرة من اللجنة الاولمبية تثبت تورطها بإجراءات ادارية خارج القانون وهيمنة اطراف في المكتب التنفيذي على مقدراتها لمصالح شخصية".