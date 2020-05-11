نائب: نحتاج قوات التحالف لسنوات اخرى من اجل القضاء على داعش بشكل كامل

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "تغريدة الغبان تعبر عن تصريح شخص مسؤول وتثبت ان هذا الرجل هو رجل دولة ويشعر بالمسؤولية والتحديات التي تواجه العراق على المستويات الاقتصادية والامنية والصحية".وأضاف أن "هذا هو تعضيد لكلام تحالف القوى العراقية التي طالبت من الشركاء السياسيين الشيعة والكرد بضرورة بقاء قوات التحالف الدولي ومساعدة العراق خاصة في مجالات التدريب والجانب الاستخباري والضربات الجوية".

وأوضح العيساوي، ان "داعش هو ارهاب عالمي، ومساعدة التحالف الدولي لنا هو واجب عليهم لان العراق يقاتل نيابة عنهم"، مشددا على ان "تصريح الغبان هو موقف مسؤول ويحسب له ويحسب للعراقيين جميعاً، كما ان تصريح رئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة لترتيب العلاقة مع التحالف الدولي".



واشار الى، اننا "نقولها بشكل علني باننا بحاجة الى التحالف الدولي، وبحاجة الى الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي والصحي والامني بشكل كبير"، لافتا الى ان "وجود قوات اجنبية هو مرفوض من الشعب العراقي على حد كبير لكن تواجدهم جاء بناءً على طلب الحكومة العراقية ونحن نحتاج قوات التحالف لسنوات اخرى من اجل القضاء على زمر داعش الارهابية بشكل كامل".

وأكد العيساوي، ان "قرار البرلمان العراقي باخراج القوات الاجنبية رغم انه كان قرار شرعي، لكنه جاء بناء على ضغوط خارجية على العراق وعلى كتل سياسية معينة، وكان قراراً متسرعاً ويحتاج الى دراسة فأمريكا لا تحتاج العراق لكننا بحاجة لها وللتحالف الدولي وستكون هنالك لجان مشتركة بغية إعادة عمل التحالف الدولي ومساعدته للعراق".