راموس: الاقتصاد الإسباني بحاجة لعودة الليجا

رياضة 2020-05-11 | 15:30 405 مشاهدة دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سيرجيو راموس لاستئناف مباريات كرة القدم في الدوري بهدف الحفاظ على دعم اقتصاد إسبانيا ومن أجل الجماهير التي تشعر بالأسى إثر تفشي فيروس كورونا المستجد



وأضاف: "أود توجيه رسالة دعم لجميع من فقدوا أعزاء عليهم، سنجتاز الأزمة وعلينا أن نتوحد". وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "البلد يحتاج لكرة القدم كنشاط لدعم الاقتصاد، كما يحتاج الناس لهذا النشاط من أجل الإلهاء، أتلهف لعودة فعاليات الدوري الإسباني ، علينا أن نلتزم بالتعليمات لنتخلص من هذا الفيروس".وأضاف: "أود توجيه رسالة دعم لجميع من فقدوا أعزاء عليهم، سنجتاز الأزمة وعلينا أن نتوحد". وعن الفترة المقبلة واستئناف المسابقة، قال راموس: "رابطة الدوري الإسباني هي من ستتخذ القرارات، ألمانيا وضعت النموذج وعلينا اتباعه، نود البقاء مع عائلاتنا، ولكن يجب أن نتسم بالمرونة أيضاً".



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