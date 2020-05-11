بالوثائق.. اندية السباحة تؤكد عدم المشاركة في انتخاب الرئيس الجديد

وقال أمين سر الاتحاد رائد فاضل عبد في بيان تلقته الخليج 365، إنه "تسلم رسميا كتب من الاندية الاعضاء تؤكد عدم مشاركتها في المؤتمر الانتخابي والتزامها بقرار الهيئة الادارية للاتحاد والتبليغ الصادر من الرئيس بالوكالة السيد سعد فاضل عباس، بعد معرفة الاندية الاعضاء استلام الاتحاد الدولي للسباحة معلومات مضللة ومزورة بعقد اجتماع طارئ في 3 نيسان الماضي، والذي لم يعقد اطلاقا ولم يتخذ اي قرار ضد السيد سرمد عبدالاله".وأكد فاضل ان "عدد الاندية التي تقدمت بكتب رسمية ترفض المشاركة بالمؤتمر الانتخابي يمثل ثلثين الاندية التي تسلمت دعوات الحضور والبالغ عددها سبعة وعشرون ناديا".

وأوضح الاتحاد على "استكماله جميع الاجراءات القانونية لإلغاء المؤتمر ومنها مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على قرار الهيئة الادارية لاتحاد السباحة بإلغاء المؤتمر، واستلام امين سر الاتحاد لكتب الاندية والاتحادات الفرعية التي تبلغت بالحضور والتزامها بقرار الاتحاد بإلغاء المؤتمر الانتخابي، وعدم تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات من قبل السيد رئيس اللجنة الاولمبية العراقية".

وأختتم البيان بالتأكيد على "عدم الاعتراف بإجراءات صورية تقام الاربعاء القادم في مسبح الشعب الاولمبي المغلق".