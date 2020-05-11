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2020-05-11 | 15:10
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تقدم ثمانية عشر نادياُ رياضياُ من الاندية الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للسباحة بكتب رسمية تبين عدم المشاركة في المؤتمر الانتخابي المزمع عقده عصر الاربعاء القادم في مسبح الشعب الاولمبي المغلق.
وأكد فاضل ان "عدد الاندية التي تقدمت بكتب رسمية ترفض المشاركة بالمؤتمر الانتخابي يمثل ثلثين الاندية التي تسلمت دعوات الحضور والبالغ عددها سبعة وعشرون ناديا".
وأوضح الاتحاد على "استكماله جميع الاجراءات القانونية لإلغاء المؤتمر ومنها مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على قرار الهيئة الادارية لاتحاد السباحة بإلغاء المؤتمر، واستلام امين سر الاتحاد لكتب الاندية والاتحادات الفرعية التي تبلغت بالحضور والتزامها بقرار الاتحاد بإلغاء المؤتمر الانتخابي، وعدم تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات من قبل السيد رئيس اللجنة الاولمبية العراقية".
وأختتم البيان بالتأكيد على "عدم الاعتراف بإجراءات صورية تقام الاربعاء القادم في مسبح الشعب الاولمبي المغلق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. اندية السباحة تؤكد عدم المشاركة في انتخاب الرئيس الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.