مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن اطلاق نار تجاه متظاهري البصرة

اصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بياناً بشأن اطلاق النار تجاه متظاهري محافظة البصرة، مؤكداً اعتقال عدد من الاشخاص.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى الى إستشهاد احدهم في مكان الحادث، واصابة آخرين".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".