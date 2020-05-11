نائب يستبعد تمرير فؤاد حسين لحقيبة الخارجية

رجح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية فاضل الفتلاوي، الاثنين، حسم الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأُسبوع المقبل، فيما استبعد تمرير مرشح الكرد فؤاد حسين لوزارة الخارجية.
وقال الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأُسبوع المقبل وقبل نهاية شهر رمضان سيتم استكمال الكابينة الحكومية، من خلال مباحثات مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء"، مبينا أن "هناك مباحثات مع الكرد وهم متمسكون بمرشحهم لوزارة الخارجية فؤاد حسين".
وأضاف الفتلاوي، أن "تمرير فؤاد حسين هو أمر لا نتوقعه كون القوى السياسية متفقة على عدم توزير اي شخص من الحكومة السابقة، وقد بلغت القوى السياسية الكرد لإيجاد بديل عن فؤاد حسين"، لافتا الى أن "حقيبة النفط تم حسمها لمحافظة البصرة وهناك مباحثات بغية اختيار شخصية كفوءة لتقديمها لشغل هذه الحقيبة".
وأضاف الفتلاوي، أن "تمرير فؤاد حسين هو أمر لا نتوقعه كون القوى السياسية متفقة على عدم توزير اي شخص من الحكومة السابقة، وقد بلغت القوى السياسية الكرد لإيجاد بديل عن فؤاد حسين"، لافتا الى أن "حقيبة النفط تم حسمها لمحافظة البصرة وهناك مباحثات بغية اختيار شخصية كفوءة لتقديمها لشغل هذه الحقيبة".
وأكد الفتلاوي، أن "هناك عدة أسماء مطروحة لكل وزارة، وبعد المناقشة سيتم اختيار مرشح واحد لكل منها بغية تقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه".
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