بالفيديو متظاهرون يرحبون بقرارات الكاظمي

مجلس الوزراء وبأول جلسة له يتخذ عدة قرارت تعيد لثورة تشرين اعتبارها

بخطوات متناسقة يمضي الكاظمي نحو إعادة الثقة بين الحكومة والشعب المنتفض.. قرارات وصفت بالجريئة تخص ثورة تشرين اعتبرها المتظاهرون رد اعتبار لهم بعد أن تمت ممارسة جميع الأساليب القمعية بحقهم.. أولى هذه القرارات إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين وتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق منذ بداية تشرين الفين وتسعة عشر



وبالرغم من ارتياح المتظاهرين من هذه القرارات.. الا أن المخاوف لاتزال تسيطر عليهم فيما لو بدأت بعض الأحزاب بفرض اجنداتها على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما حصل لسلفه عادل عبد المهدي.

أزمة كورونا وتداعياتها لم توقف عزيمة المعتصمين ولم تضعف إرادتهم في المطالبة بحقوقهم.. ليؤكدوا استمرارهم تحت أي ظرف لحين تنفيذ كل مطالبهم وعلى رأسها محاسبة قتلة المنتفضين وتقديمهم إلى العدالة.