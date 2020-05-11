القبض على طبيب يدعو للالحاد عبر فيسبوك في الديوانية

افاد جهاز الامن الوطني في محافظة الديوانية، الاثنين، بالقبض على طبيب يدعو الى الالحاد ويتهجم على النبي محمد وآله عبر موقع فيسبوك، مشيرا الى الحكم عليه بالسجن سنتين .

وقال مدير الامن الوطني في الديوانية العميد عماد الكناني، لـ الخليج 365، إن قوة من الجهاز القت القبض على طبيب يدعو للالحاد ويتهجم على النبي وعرضه وآل بيته من خلال صفحات وهمية في موقع فيسبوك، مبينا أن الحكم عليه يكون بالسجن لمدة سنتين وفق المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات.



واشار الى ان المدان اعترف بالتهم المنسوبة اليه وهي السب والقذف والتهجم على الرسول الاعظم وال بيت الرسول، موضحا أنه اعلن الاعتراف بذلك وعدم الندم.

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