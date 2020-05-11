وفاة احد متظاهري البصرة من الجرحى

وقال الصمدر، لـ الخليج 365، إن احد جرحى تظاهرات البصرة توفي فجر اليوم، متأثرا بجراحه ، مبينا أنه من سكنة قضاء شط العرب بمنطقة الجزيرة ويبلغ من العمر 20 سنة.

وافاد مصدر في حديث سابق لـ الخليج 365، ان "مصادمات حصلت بين متظاهرين وحماية مقر سيد يوسف وسط المحافظة، اسفرت عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح".



يذكر ان عددا من المحافظات بينها بغداد شهدت اليوم تظاهرات شارك بيها المئات من المواطنين للمطالبة بتغيير النظام الحالي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.