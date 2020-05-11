تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا المعلنة حول العالم

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 31855

فرنسا: تسجيل أدنى حصيلة للوفيات في يوم واحد منذ تطبيق إجراءات العزل حيث بلغت 76 حالة.

كندا: تسجيل 1216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 100 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 67,996 والوفيات إلى 4,728 حالة.



إيطاليا: تم تسجيل أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ليتخطى الإجمالي الـ 219 ألفا.

السلطات الصحية السويدية: تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 26322

وزارة الصحة الإسبانية: 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26621

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 11012 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 209688

وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 10701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 155939



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وزير الصحة التركي: 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 3686

وزارة الصحة الإيرانية: 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603

الصين: تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد

اليابان: 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق، وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة

ماليزيا تسجل حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.

إندونيسيا سجلت 533 حالةإصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.