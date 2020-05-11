الدوري الإماراتي بوابة قائد اسود الرافدين في الموسم المقبل

وقال مصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "فريقا من دوري الخليج العربي الإماراتي، تقدم بعرض لعلاء لضمه في الموسم المقبل، بعد مستوياته اللافتة للنظر في الفترة الأخيرة مع المنتخب وناديه الشرطة".

واضاف ان "المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن وان العرض المادي يليق بقيمة اللاعب الفنية في ظل توقف الدوري العراقي ونهاية عقد اللاعب مما جعله لاعباً حراً في سوق الانتقالات الصيفية مما جعله صيداً ثميناً للأندية الآسيوية".