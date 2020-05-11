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الدوري الإماراتي بوابة قائد اسود الرافدين في الموسم المقبل

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2020-05-10 | 23:49

الدوري الإماراتي بوابة قائد اسود الرافدين في الموسم المقبل

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تلقى قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشرطة، المهاجم علاء عبد الزهرة عرضاً من نادٍ إماراتي، للإنضمام إليه في الموسم المقبل.
وقال مصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "فريقا من دوري الخليج العربي الإماراتي، تقدم بعرض لعلاء لضمه في الموسم المقبل، بعد مستوياته اللافتة للنظر في الفترة الأخيرة مع المنتخب وناديه الشرطة".

واضاف ان "المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن وان العرض المادي يليق بقيمة اللاعب الفنية في ظل توقف الدوري العراقي ونهاية عقد اللاعب مما جعله لاعباً حراً في سوق الانتقالات الصيفية مما جعله صيداً ثميناً للأندية الآسيوية".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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