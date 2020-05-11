الدوري الإماراتي بوابة قائد اسود الرافدين في الموسم المقبل

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2020-05-10 | 23:49
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تلقى قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشرطة، المهاجم علاء عبد الزهرة عرضاً من نادٍ إماراتي، للإنضمام إليه في الموسم المقبل.
واضاف ان "المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن وان العرض المادي يليق بقيمة اللاعب الفنية في ظل توقف الدوري العراقي ونهاية عقد اللاعب مما جعله لاعباً حراً في سوق الانتقالات الصيفية مما جعله صيداً ثميناً للأندية الآسيوية".
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