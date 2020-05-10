قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الأحد، فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر المبارك.
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".
وأشار البيان، إلى أن "اللجنة العليا استمعت الى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي".
وتابع أن "اللجنة قررت أن يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجراً، وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك".
وأكد البيان أنه "تم وضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة والسلامة تتخذ قرارات عدة منها تمديد ساعات الحظر وفرض حظر شامل خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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