أمانة مسجد الكوفة تعلن عدم إقامة مراسم عزاء جرح الامام علي

عبّرت أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به، الأحد، عن اعتذارها عن إقامة مراسم عزاء جرح الامام علي (ع).



وأضافت أن "ذلك جاء امتثالاً لتوجيهات ديوان الوقف الشيعي وخلية الازمة في المحافظة حرصاً منها على سلامة المعزين والزائرين الكرام من خطر الإصابة بفايروس

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به تعتذر عن إقامة مراسيم عزاء جرح أمير المؤمنين (عليه السلام) فجر يوم الاربعاء التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام".وأضافت أن "ذلك جاء امتثالاً لتوجيهات ديوان الوقف الشيعي وخلية الازمة في المحافظة حرصاً منها على سلامة المعزين والزائرين الكرام من خطر الإصابة بفايروس كورونا ".

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