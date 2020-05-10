مقتل مدني بانفجار عبوة قرب سوق شعبية جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، قرب سوق شعبية ضمن منطقة ابو دشير".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار تسبب بمقتل مدني في الحال".