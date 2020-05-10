الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ'داعش' في جرف النصر

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، محاولة تسلل لعناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من احباط محاولة تسلل لعناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الرويعية التابعة لناحية جرف النصر خلال عمليات بحث وتفتيش".



وأضاف أن "العملية اسفرت عن استشهاد المقاتل البطل “عبد الله محسن محمد” من اهالي محافظة البصرة والمنسوب الى لواء 47 بالحشد الشعبي اثناء أداء الواجب".



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