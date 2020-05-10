'الساحر' يتسلم غداً مفتاح الدخول لانتخابات اتحاد الكرة

رياضة 2020-05-10 | 20:14 3,001 مشاهدة من المؤمل ان يتسلم النجم الدولي السابق، احمد راضي، كتاب التمثيل من قبل نادي الكرخ للترشح في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم. وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، ان "ادارة نادي الكرخ وافقت على منحي كتاب تمثيل النادي كعضو هيئة عامة في الاتحاد العراقي لكرة القدم". وأضاف "من المؤمل ان يتم تسليمي الكتاب يوم غد الاثنين لأتمكن بعدها الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".



تجدر الإشارة إلى ان "الساحر" احمد راضي، كان احد ابرز المرشحين لمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. تجدر الإشارة إلى ان "الساحر" احمد راضي، كان احد ابرز المرشحين لمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. المحرر: محمد خليل

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