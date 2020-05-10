العشرات يتظاهرون وسط كربلاء ويطالبون بالاصلاحات وتحديد موعد الانتخابات

تظاهر العشرات من المواطنين وسط كربلاء، مساء الاحد، للمطالبة بالإصلاحات وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من المواطنين تظاهروا تظاهرة حاشدة في فلكة التربية وسط كربلاء، وهناك تواجد كثيف لقوات مكافحة الشعب في الفلكة.
وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا هتافات طالبوا من خلالها الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين بقتل المواطنين وتقديمهم للقضاء والشروع بالإصلاحات، فضلا عن تحديد موعد الإنتخابات البرلمانية المبكرة.
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