صحة كربلاء تُعلن شفاء حالتين مُصابتين بكُورونا

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم ، في بيان صحفي تلقته الخليج 365، إن "شخصين مُصابين بفيروس كُورونا تعافيا تماماً من الفيروس".

وأضاف ، أن "التحاليل والفحوصات المُختبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين، اللتين تجمعهما صلة قرابة، حيث يبلغ عمر الحالة الأولى ( 26 ) عاماً، فيما يبلغ عمر الحالة الثانية ( 34 ) عاماً، ومن سكنة منطقتي حيي المعلمين والمعملجي ".



وأكد كاظم ، إنه "لم يتبق في ردهة الحُميات (الحياة) لإنعاش المُصابين بكُورونا في مدينة الإمام الحُسين ( عليه السلام ) الطبّية سوى ( 17 ) حالة، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، وحسب اللوائح الصحية العالمية ".

يُشار الى أن "الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت لغاية الآن إلى ( 109 ) حالة، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة".