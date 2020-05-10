صحة كربلاء تُعلن شفاء حالتين مُصابتين بكُورونا

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الأحد ، تماثُل حالتين مُصابتين بفيروس كُورونا للشفاء التام، ليرتفع إجمالي المُتعافين من الفيروس الى ( 85 ) حالة.
وأضاف ، أن "التحاليل والفحوصات المُختبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين، اللتين تجمعهما صلة قرابة، حيث يبلغ عمر الحالة الأولى ( 26 ) عاماً، فيما يبلغ عمر الحالة الثانية ( 34 ) عاماً، ومن سكنة منطقتي حيي المعلمين والمعملجي ".
وأكد كاظم ، إنه "لم يتبق في ردهة الحُميات (الحياة) لإنعاش المُصابين بكُورونا في مدينة الإمام الحُسين ( عليه السلام ) الطبّية سوى ( 17 ) حالة، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، وحسب اللوائح الصحية العالمية ".
يُشار الى أن "الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت لغاية الآن إلى ( 109 ) حالة، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة".
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