تظاهر المئات من المواطنين، الأحد، وسط الديوانية مطالبين بتحديد موعد للانتخابات. وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من المواطنين تظاهروا وسط مدينة الديوانية مطالبين بالمصادقة على قانون الاتخابات وتحديد موعد لها. Advertisements وأضاف أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بمحاسبة قتلة المتظاهرين واقالة المحافظين الفاسدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المئات يتظاهرون وسط الديوانية ويطالبون بتحديد موعد للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.