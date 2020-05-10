الكاظمي يوجه بايجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، بإيجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع.
وأكد الكاظمي بحسب البيان، "حرص الحكومة الجديدة على رعاية شرائح المجتمع وفي مقدمتها المتقاعدون"، مشدداً على "أهمية العمل من أجل ايجاد الطريق الأسهل أمام المواطن للوصول إلى حقوقه".
وأشار البيان، إلى أن "الكاظمي التقى عدداً من المواطنين في دائرة التقاعد ووجه بإيجاد آلية تضمن إنجاز سريع لمعاملات المتقاعدين".
وأشار الكاظمي إلى" أهمية إجراء عملية تنسيق بين مديرية التقاعد ووزارة الاتصالات لاستثمار مكاتب البريد المنتشرة في العراق لأغراض تسهيل ايصال المرتبات للمتقاعدين وتسهيل معاملاتهم".
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