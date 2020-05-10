علاوي بشأن اختطاف الشيخ اللامي ومحاولة اغتيال ناشط: وصلت شكاوانا للمحكمة الدولية

علق رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، اختطاف الشيخ علي اللامي في بغداد ومحاولة اغتيال الناشط ازهر الشمري، فيما اشار الى انه اوصل الشكاوى الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "اختطاف الشيخ علي اللامي في بغداد‬ ومحاولة اغتيال الناشط ازهر الشمري في الناصرية، يكشف نوايا مبيتة لمواصلة قمع التظاهرات وترويع المتظاهرين من قبل مجاميع سلطوية بتواطئ الاجهزة الامنية‬".

واضاف "‫وصلت شكاوانا الى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا الى "اننا سنواصل وقوفنا مع ابناء شعبنا حتى تتحقق مطالبه المشروعة".