كورونا يعود إلى ووهان

وأشار التقرير إلى أن المصاب في حالة خطيرة، وخلال اليوم الماضي تم تسجيل 17 حاملا لفيروس كورونا بدون أعراض في هوبي.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، يوجد 616 حاملا للفيروس بدون أعراض تحت إشراف الأطباء في جميع أنحاء المحافظة، بحسب "سبوتنك".



وبشكل عام، رصدت في هوبي 4512 وفاة و68128 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" (3869 وفاة و50333 إصابة منها في مركز المقاطعة مدينة ووهان).