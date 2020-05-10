بالصور.. تجدد التظاهرات وسط الناصرية

وشهدت عدد من محافظات جنوب العراق، ليلة امس السبت، تظاهرات وصفت بأنها "تصعيد جديد"، وذلك بعد 72 ساعة من نيل حكومة رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، ثقة البرلمان.

وقال مراسلو السومرية ، إن عشرات المحتجين خرجوا في مدن كبيرة بمحافظات في الجنوب العراقي وهم يجوبون الشوارع منددين بما اسموه ببقاء "الفاسدين والسارقين" بالسلطة وعدم محاسبتهم واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.